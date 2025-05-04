Нова війна? Пакистан вимагає скликати Радбез ООН через дії Індії

Пакистан офіційно вирішив поінформувати Раду Безпеки Організації Об’єднаних Націй про ситуацію в регіоні на тлі високого рівня напруженості у відносинах з Індією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Dawn з посиланням на МЗС Пакистану.

Зазначається, що міністр закордонних справ Ісхак Дар доручив постійному представнику Пакистану в ООН послу Асіму Іфтіхару вжити негайних заходів для скликання засідання Ради Безпеки.

«Пакистан поінформує РБ ООН про агресивні дії, провокації та провокаційні заяви Індії. Пакистан особливо акцентує на незаконних діях Індії щодо призупинення чинності Договору про води Інду», – йдеться в заяві.

У МЗС запевнили, що Пакистан пояснить, як агресивні дії Нью-Делі ставлять під загрозу мир і безпеку в регіоні.

«Цей важливий дипломатичний крок є частиною зусиль Пакистану, спрямованих на представлення точних фактів міжнародній спільноті», – заявили в зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня озброєні люди застрелили 26 туристів на курорті в контрольованому Індією штаті Кашмір. Відповідальність за атаку ніхто на себе не взяв.

Індія звинуватила у нападі Пакистан і вжила низку заходів, включаючи зниження рівня дипломатичних відносин, заборону пакистанським суднам заходити в індійські порти та припинення імпорту.

Пізніше Індія призупинила дію Договору про води Інду. Вона перекрила подачу води через греблю Багліхар на річці Ченаб на кордоні з Пакистаном і планує аналогічні заходи на греблі Кішанганга на річці Джелум.

Пакистан заперечив свою причетність до нападу й оголосив про кроки у відповідь, зокрема закрив свій повітряний простір для індійських авіаліній.