Новий пакет допомоги для України на $400 мільйонів: США надасть ракети для Hawk і ЗРК Avenger

Нова допомога передбачатиме посилення протиповітряної оборони України.

Радник президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейкоб Салліван заявляє, що США сьогодні оголосять про новий пакет допомоги для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Салліван сказав на брифінгу, який транслювався Білим домом у соціальних мережах. Він розповів про зусилля США, аби забезпечити Україну необхідним для самооборони.

“Сьогодні Сполучені Штати оголосять про ще один пакет безпекової допомоги для України, у тому числі про важливі пожертви на засоби протиповітряної оборони, і зокрема, йдеться про ракети для систем протиповітряної оборони Hawk та для американських зенітно-ракетних комплексів Avenger, які оснащені ракетами Stinger”, – наголосив Салліван.

У цьому зв’язку, він сказав, що ця допомога доповнить інші пожертви систем ППО, про які оголошували партнери і союзники США у контексті засідань Контактної групи з питань оборони України, на яких голосує міністр оборони США Ллойд Остін.

“Коли я минулого тижня відвідував Київ, я мав шанс проконсультуватися безпосередньо з президентом Зеленським і його командою на місці про те, чого потребує Україна для найбільш сильної позиції на полі бою. Це зміцнення протиповітряної оборони буде мати критичне значення для України, оскільки Росія продовжує використовувати крилаті ракети та дрони іранського виробництва для атак на критичну цивільну інфраструктуру”, – сказав Салліван.

Що ще отримає Україна

У Пентагоні вже опублікували реліз нового пакету. В ньому йдеться. що Україна отримає:

Ракети для ЗРК HAWK;

Чотири ЗРК Avenger і ракети Stinger;

Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських реактивних систем (HIMARS);

21 000 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;

10 000 мінометних снарядів калібру 120 мм;

100 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV);

400 гранатометів;

Стрілецька зброя, оптика та понад 20 000 000 патронів до стрілецької зброї;

Підривне обладнання для розчищення перешкод;

Спорядження для захисту від холоду.

“В умовах безжальних і жорстоких повітряних атак Росії на критично важливу інфраструктуру України, додаткові можливості протиповітряної оборони мають вирішальне значення. Ракети HAWK, які будуть модернізовані за рахунок коштів ініціативи сприяння безпеці України, доповнять недавнє зобов’язання Іспанії надати пускові установки HAWK, щоб допомогти Україні впоратися з цією загрозою. Системи ППО ближнього радіусу дії Avenger також нададуть Україні можливість захищати українські війська і критично важливу інфраструктуру від безпілотних літальних систем і вертольотів”, – відзначили в Пентагоні.