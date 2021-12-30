Байден закликав Путіна до деескалації навколо України – Білий дім

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з Володимиром Путіним закликав російського лідера зменшити напруженість у регіоні, яка посилилась впродовж останнього часу через військове нарощування з боку РФ.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому речницею Білого дому Джен Псакі, передає Укрінформ.

«Президент Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Він чітко наголосив, що Сполучені Штати та їхні союзники й партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну», — зауважується в документі.

Байден також висловив підтримку дипломатичним переговорам у двосторонньому й багатосторонньому форматах, у тому числі діалогу зі стратегічної стабільності США-РФ, у Раді НАТО-Росія, а також ОБСЄ, які пройдуть у період 10-13 січня.

«Президент Байден вкотре наголосив, що істотний прогрес у цих діалогах може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації», — підкреслюється в заяві.

Водночас, під час телефонної конференції за результатами переговорів, організованої Радою нацбезпеки, високопоставлений представник Білого дому нагадав, що розмова президентів була ініційована російською стороною.

«Тон розмови між двома президентами був серйозним та предметним», — зауважив американський чиновник.

За його словами, сторони окреслили свої позиції перед запланованими в січні переговорами. Зокрема, президент Байден заявив Путіну, що існує два шляхи розвитку ситуації – дипломатія, спрямована на деескалацію, а також стримування Росії, що включатиме економічні санкції, посилення союзників по НАТО і України.

Крім того, представник Білого дому підтвердив наміри США дотримуватися принципу «нічого про союзників і партнерів без них». У цьому зв’язку чиновник зауважив, що впродовж наступних днів – до початку переговорів з росіянами, США разом із союзниками й партнерами, в тому числі Україною, продовжать інтенсивні консультації.

При цьому, за його словами, обидва президенти погодились, що наразі існують питання, у яких сторони могли би добитися істотного прогресу, а також аспекти, по яких домовленості неможливі.

Як повідомляв Укрінформ, президенти США Джо Байден і російський лідер Володимир Путін провели в четвер телефонну розмову, яка тривала близько 50 хвилин. Тема спілкування стосувалася занепокоєнь щодо військового нарощуванням РФ біля кордонів України.