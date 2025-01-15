Обмін полоненими 15 січня: повний список звільнених

Україна та Росія 15 січня провели обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 25 українських захисників.

Канал «Списки знайдених та полонених» публікує прізвища тих, кого вдалося звільнити.

Список звільнених українців:

Акімов Андрій Олександрович; Батюк Дмитро Валентинович; Войтович Віталій Анатолійович; Гончаров Роман Вʼячеславович; Даценко Кирило Олексійович; Діброва Іван Віталійович; Діденко Олег Вікторович; Кадігроб Роман Володимирович; Кураков Сергій Петрович; Курпита/Курпіта Андрій Анатолійович; Кутʼїн Вʼячеслав Сергійович; Мосейчук Дмитро Дмитрович; Рачинський Михайло Іванович; Рубанець Андрій Юрійович; Самбур Владислав Павлович; Скорина/Скоріна Микола Миколайович; Стоянов Сергій Вікторович; Тереб Олег Іванович; Феденко Сергій Юрійович; Хомич Олег Іванович; Царицін/Царицин Юрій Олександрович; Цишкевич Василь Петрович; Черниш Дмитро Сергійович; Чучко Дмитро Миколайович; Шестереченко Вʼячеслав Ігорович.

Нагадаємо, 15 січня Україна повернула з російського полону 25 українців. Обмін став можливим за сприяння Об’єднаним Арабським Еміратам.

Як повідомлялося, усі репатрійовані військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. Серед тих, кого повернули додому, є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами.

СБУ показала ексклюзивні кадри обміну полоненими pic.twitter.com/iFuigU0Y67 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 15, 2025

Додому повертаються та отримають належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (в тому числі ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України. // Главком