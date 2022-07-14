Образцы ДНК военнослужащих Украины подлежат обязательной военной идентификации

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Украинским военным было приказано предоставить обязательные образцы ДНК, чтобы помочь стране «идентифицировать всех погибших».

Игорь Бондаренко, заместитель министра внутренних дел Украины, заявил  в среду в эфире национальных новостей, что украинские военные и правоохранительные органы обязаны предоставить генетические образцы для целей идентификации в условиях продолжающейся войны с Россией. Представители общественности могут представить свою ДНК на добровольной основе такие данные в разделе новости Украины публикует издание MYC.news.

новости Украины

Фото: myc.news

«Относительно обязательной регистрации существует такое правило, что в период действия военного положения образцы ДНК берутся у военнослужащих и у сотрудников правоохранительных организаций», — сказал Бондаренко — «То есть из тех представителей профессий, среди которых мы имеем наибольшие потери из-за агрессии Российской Федерации».

«Учитывая те потери, которые мы имеем сегодня, необходимо установить всех наших погибших в результате вооруженной агрессии россии», — продолжил он. «Это касается как военнослужащих, так и мирных жителей, которые попадут под обстрел, как, например, произошло в городе Часов Яр где под ракетным обстрелом оккупантов погибли 48 мирных жителей.

Юридическое требование к солдатам поставлять образцы ДНК за счет правительства Украины будет оставаться в силе, пока в стране остается военное положение, которое президент Украины Владимир Зеленский объявил во время вторжения российских войск 24 февраля 2022 года. Образцы будут храниться в личных делах и внесены в генетическую базу данных на тот случай, если возникнет потенциальная необходимость идентификации останков.

Образцы ДНК, которые добровольно предоставлены другими гражданами Украины и иностранцами в Украине, берутся за счет добровольцев.

Государственный департамент США предложил, чтобы американцы, решившие поехать в Украину, должны добровольно предоставить своим врачам и семьям образцы ДНК и другую идентифицирующую информацию перед отъездом.

«Поделитесь важными документами, данными для входа и контактными данными с близкими, чтобы они могли управлять вашими делами, если вы не сможете вернуться в Соединенные Штаты, как планировалось», — говорится в бюллетене для путешественников, размещенном на сайте посольства США в Украине.  «Оставьте образцы ДНК у своего поставщика медицинских услуг на тот случай, если вашей семье будет необходимо получить к ним доступ».

Американцы входят в число сотен иностранных добровольцев, которые присоединились к Украинскому Иностранному легиону после российского вторжения. Несколько американских добровольцев были убиты или взяты в плен российскими оккупантами так же как и гражданские лица, такие как журналисты.

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