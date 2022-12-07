Обстріл Донецька: оприлюднено докази, що за атаками стоїть Росія

Війська рф вкотре обстріляли Донецьк і звинуватили Україну. Проте у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки оприлюдниди докази, що за атаками стоїть росія.

6 грудня окупаційна влада Донецька заявила, що ЗСУ обстріляли місто та вбили шістьох людей. У центрі стратегічних комунікацій наголошують, що це – неправда.

“Якщо звернути увагу на розташування місць прильотів, стає очевидним, що запуски відбувалися з окупованої території.

ЗСУ аж ніяк не могли завдати такого удару зі своїх позицій. Адже тоді снаряду довелося би розвертатися на 180 градусів у повітрі, а це – неможливо”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що окупанти регулярно звинувачують Сили оборони України в обстрілах, які здійснюють самі. Один з найяскравіших прикладів – фейк про обстріл колонії в Оленівці. // УНН