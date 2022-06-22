Обстріли окупантами Харківської області: за день загинули 10 людей, багато поранених

Російські військові за день кілька разів обстрілювали різні населені пункти Харківської області. В результаті 10 людей загинули, більше десяти-поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Харківської ОВВА Олега Синєгубова.

В результаті обстрілу Немишлянського району Харкова чотири жителі отримали поранення, в селі Пришиб Ізюмського району загинули п’ять жінок, в Балаклії один цивільний отримав поранення.

У Золочеві з-під завалів витягли тіла двох загиблих. Всього в результаті цього обстрілу в Золочеві загинули три людини. У Чугуєві повідомляється про загибель двох жителів, ще чотири людини отримали поранення. У селі Тихопілля Лозівського району відомо про одного пораненого внаслідок обстрілів.