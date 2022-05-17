Обстріли російськими окупантами Чернігівській області: є загиблі та багато поранених
Атаковано селище Десна.
Російські окупанти завдали удару по Чернігівській області, є жертви.
Про це у ранковому зверненні розповів голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.
«Сьогодні ранок на Чернігівщині не добрий. Вранці ворог завдав ракетних ударів по селищу Десна. Там працюють рятувальники ДСНС, правоохоронні органи», — заявив він.
За словами Чауса, за попередньою інформацією є загиблі та багато поранених.
«Це ще раз підтверджує те, що я кажу постійно. Війна не завершилась, не пішла з Чернігівщини, не пішла з наших міст», — наголосив він та закликав мешканців регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.