Очільнив МВС Ігор Клименко про ворожий удар по Сумах: 21 людина загинула, 83 – поранено, серед яких 7 дітей

В місті тривають рятувальні та ліквідаційні роботи. Про це Міністр внутрішніх справ України повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Прямісінько в центр міста росія поцілила балістикою. Саме тоді, коли на вулиці було багато людей. Свідоме знищення цивільних у велике церковне свято», – написав Ігор Клименко

Він повідомив, що з перших хвилин на місця уражень прибули рятувальники та поліцейські. Багато жертв. За попередніми даними, 21 людина загинула та ще щонайменше 20 поранено на цю хвилину. Люди постраждали прямо посеред вулиці, в автівках, громадському транспорті, в будинках. Поліція обмежила доступ до зони ураження.

«Прохання дотримуватися встановлених обмежень, аби екстрені служби могли швидко працювати. Зараз важлива кожна хвилина для життя поранених. Розгортаємо штаб для прийому заяв та надання допомоги потерпілим. Психологи ДСНС та поліції працюють з постраждалими. Слідчі, криміналісти на місцях ударів – збирають докази, документують жорстокий воєнний злочин рф проти цивільного населення», – зазаначив Міністр.

Пізніше Ігор Клименко повідомив, що станом на 12.20 21 людина загинула, 83 людини поранено, серед яких 7 дітей. Усім надається медична допомога, екстрені служби продовжують працювати на місці події. Міністр висловив співчуття родинам та близьким постраждалих.

Департамент комунікації МВС України