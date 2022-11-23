Одеську правницю та її спільницю підозрюють у сприянні в незаконному виїзді за кордон під час воєнного стану

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру адвокату та мешканці Одеси за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру адвокату та мешканці Одеси за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрювані організували схему незаконного перетину кордону громадянами України призовного віку. Для вільного виїзду жінки пропонували виготовлення пакету підроблених документів, які посвідчують неіснуючі обставини сімейного життя чоловіка, зокрема щодо утримання трьох дітей віком до 18 років або перебування на повному утриманні особи з інвалідністю.

За 5 000 доларів США підприємливі громадянки обіцяли 49-річному мешканцю Одеси зробити його дядьком-опікуном дівчини-інваліда 2 групи, яка нібито проживає разом з ним та потребує постійного стороннього догляду, а також здійснити вплив на суддю одного з районних судів Одеси для отримання судового рішення про встановлення цього факту. Для прийняття позитивного рішення, жінки надали до суду заяву від імені чоловіка та долучили сфальсифікований пакет документів.

Підозрюваних затримали після одержання «клієнтом» рішення суду.

Наразі вирішується питання щодо обрання жінкам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УЗІСД ГУНП в Одеській області.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури