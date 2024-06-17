Одна з нових модифікацій ударних морських дронів Magura оснащено ракетами «повітря-повітря»

Оснащені такими ракетами ударні морські дрони Magura вже використовувались під час бойових операцій на Чорному морі.

Одна з нових модифікацій безекіпажної морської платформи Magura вже має на борту ракети Р-73 класу “повітря-повітря”.

Про це повідомив командир спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” з позивним “Тринадцятий”, зазначили у пресслужбі розвідки.

Р-73 – ракети радянського виробництва класу “повітря-повітря” з інфрачервоною системою самонаведення.

Оснащені такими ракетами ударні морські дрони Magura вже використовувались під час бойових операцій на Чорному морі, і це “стало серйозним фактором страху й ризику для російської авіації.

“Такі розробки ефективні – росіяни їх дуже бояться. Коли вони їх бачать, то бояться навіть підлітати. А унікальність в тому, що такого ні в кого немає. […] Це озброєння вже встановлене, і воно буде давати свої результати”, – сказав Тринадцятий.

Також у розвідці наголосили, що ударні морські дрони Magura уже довели свою ефективність: позбавили Росію домінування в акваторії Чорного моря та знизили загрози для України.

“Чорноморський флот рф за підтримки авіації та інших компонентів тиснув і намагався створювати додаткові загрози для України, наших Сил безпеки і оборони: зокрема, загрози десантних операцій. Морські дрони, насамперед – Magura V5, стали такою асиметричною відповіддю, яку ворог досі не може наздогнати”, – додав представник Воєнної розвідки України Андрій Юсов. // LB.ua