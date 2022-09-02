Офіцери і контрактники армії РФ збираються скласти зброю, – перехоплення ГУР

Офіцери і контрактники одного з підрозділів російської армії, згідно з перехопленням української розвідки, збираються складати зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

Один з військовослужбовців армії РФ в приватній розмові повідомив, що піхота 15 числа, офіцери і контрактники, збираються йти складати зброю і мають намір відмовлятися воювати. За його словами, якщо це явище буде масовим, то навіть ніякого покарання їм не буде.

Раніше стало відомо, що дружина російського окупанта скаржиться йому, що у тимчасово окупованому Криму постійно чутні вибухи.