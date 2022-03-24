Оккупанты роют себе окопы в радиоактивном «Рыжем лесу» возле ЧАЭС

Российские военные жалуются родственникам, что получают облучение, а командование этот факт игнорирует

На оккупированной территории вблизи Чернобыльской АЭС российские военные роют себе окопы. Также военнослужащие жалуются, что они получают облучение, однако командование все равно бросает их в бой.

Оккупанты вредят сами себе

В «Рыжем лесу» возле Чернобыльской АЭС российские военные роют себе окопы. Об этом сообщил председатель общественного совета Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сюрота.

«Добрые люди говорят, что еба***ки нарыли окопов не где угодно, а в самом стратегическом месте Чернобыльской зоны – в «Рыжем лесу». Хочется пожелать им от всей души – ройте глубже, сидит дольше!», – говорится в сообщении.

Уже получили дозу радиации

Оккупанты жалуется на то, что они получают облучение на захваченной ЧАЭС, однако командование все равно бросает их в бой. Один из разговор российского захватчика со своей родственницей перехватило СБУ.

«Прикинь, мы там (под Чернобылем, – ред.) 2 недели стояли, и нас всех в бой бросили пид***сы еб**ые. Наше государство я всех ненавижу, на**й», – говорит военный. // «Сегодня»