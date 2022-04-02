Ракетний удар окупантів по Миргороду: пошкоджені злітна смуга та інфраструктура аеродрому — ОВА

Окупанти нанесли ракетний удар по місту Миргород. Унаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін, передає УНН.

Лунін зазначив, що сьогодні о 16:50 війська російської федерації нанесли ракетний удар по місту Миргород.

«Силами й засобами ППО Збройних сил України вдалося знищити декілька ворожих крилатих ракет.

Однак унаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів», — повідомив голова ОВА.

За словами Луніна, на уражених об’єктах працюють особовий склад частини та рятувальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу й пожежі, а також представники Національної поліції.

Кількість постраждалих встановлюється.