Ракетний удар окупантів по Миргороду: пошкоджені злітна смуга та інфраструктура аеродрому — ОВА
Окупанти нанесли ракетний удар по місту Миргород. Унаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів.
Про це повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін, передає УНН.
Лунін зазначив, що сьогодні о 16:50 війська російської федерації нанесли ракетний удар по місту Миргород.
«Силами й засобами ППО Збройних сил України вдалося знищити декілька ворожих крилатих ракет.
Однак унаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів», — повідомив голова ОВА.
За словами Луніна, на уражених об’єктах працюють особовий склад частини та рятувальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу й пожежі, а також представники Національної поліції.
Кількість постраждалих встановлюється.Tweet