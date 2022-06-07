Окупанти безуспішно вимагають від шкіл Херсону переходу на російські освітні програми

Окупаційна адміністрація Херсона провела збори директорів місцевих шкіл, на яких було висунуто вимогу з 1 вересня розпочати навчальний процес за російськими освітніми програмами.

З близько 60 присутніх директорів шкіл пропозицію прийняли лише двоє. Відповідно, їм доручено провести збори своїх педколективів та змусити підлеглих переоформитись за російським законодавством уклавши договори з окупаційною адміністрацією.

Аналогічні збори проведено з працівниками Херсонської дирекції залізничних перевезень Укрзалізниці. Представники окупаційної адміністрації повідомили, що гроші будуть виплачуватись лише тим працівникам, які підуть на співпрацю. При цьому, розмір виплат буде вдвічі меншим ніж чинні зарплати Укрзалізниці.

Очевидно, що окупаційна адміністрація Херсона не має достатніх фінансових ресурсів із забезпечення життєдіяльності міста в умовах окупації. До того ж у найближчій перспективі надходження цих фінансових ресурсів не планується.

Також в місті продовжується продаж sim-карт російських мобільних операторів. Наразі спостерігається суттєвий дефіцит карт на ринку мобільних послуг. Під час продажу sim-карт продавці фотографують першу та другу сторінку паспорта громадян України.

Для повного контролю телекомунікаційних послуг окупанти завершують з’єднання мереж окупованої частини Херсонської області та рф (через ТОТ АР Крим). Доступ до частини українських інтернет-сайтів та послуг онлайн-банкінгу заблоковано. Телекомунікаційне обладнання українських операторів «Kyivstar» та «Vodafone» налаштовано на роботу через рф.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України