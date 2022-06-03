Окупанти ховають військові кораблі за цивільними – ВМС ЗСУ

Командування чорноморського флоту рф використовує цивільні кораблі для прикриття військових.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗС України, інформує УНН.

«Керівництво чф рф почало застосовувати відому з 2014 року підступну російську «тактику», але тепер вже й на морі. Військові злочинці виводять на рейд Севастополя судна торгівельного флоту з вимкненими системами ідентифікації AIS для неможливості розпізнавання їх, як цивільних суден. Ховаючи за ними свої військові кораблі, окупанти продовжують руйнувати мирні українські міста та вбивати наших громадян крилатими ракетами типу «Калібр», – ідеться у повідомленні.

За даними ОК «Південь», у Чорному морі перебувають 2 ракетних і 5 великих десантних російських кораблів.