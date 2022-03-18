Окупанти катували жителя Сумщини та вимагали у нього гроші
За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 14 березня 2022 року в с. Боромля Охтирського району Сумської області військовослужбовці збройних сил Російської Федерації зустріли на вулиці 56-річного чоловіка.
Окупанти катували потерпілого, щоб той віддав їм кошти та інші цінності, які були в нього з собою. Отримавши бажане, чоловіка відпустили. На даний час з численними переломами він у лікарні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.Tweet