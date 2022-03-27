Окупанти нанесли ракетні удари по нафтобазі на Волині

Очільник Волинської ОВА порадив місцевим мешканцям залишатися в укритті, поки триває тривога.

Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомляє про ракетні удари по нафтобазі.

Про це йдеться у дописі в його Telegram-каналі.

«На Волині пролунали вибухи. Залишайтеся в укриттях. Більше інформації буде згодом», — зазначив Погуляйко.

Пізніше він повідомив: «Щодо вибухів, що пролунали. Це були ракетні удари по нафтобазі. Повітряна тривога триває. Будьте в укриттях!».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 березня, Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що у Луцьку пролунав вибух.

«Прошу не публікувати фото і відео вибухів та іншу інформацію», — зазначив він і закликав містян залишатися в укриттях. // УНІАН