Оголошена нагорода в $25 000 тому, хто дасть інформацію про військового РФ який запустив ракету по 9-поверхівці у Дніпрі

Колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан запропонував нагороду $25000 тому, хто дасть інформацію про військового РФ, який запустив ракету по житловому будинку в Дніпрі.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

“Уважаемые друзья, все мы знаем, что в Днепре сегодня было совершено военное преступление рашистов.

Рашисты не безымянны. У каждого военного преступления есть фамилия, имя, звание, место службы.

52-й гвардейский тяжёлый бомбардировочный авиационный полк. г Шайковка. ТУ-22М3. в/ч 33310. Позывной ведущего 42492. Пуск был из района г. Курск, посадка в Рязани. Ракета Х-22.

Это тот негодяй, который запустил ракету по жилому дому. Уважаемые друзья, мне нужны его ФИО и адрес проживания в рф. Первый, кто предоставит достоверные данные, получит от меня 25 000 у. е. на анонимных условиях.” – зазначив він.

14 січня сталося руйнування щонайменше одного під’їзду 9-поверхівки у Дніпрі внаслідок російського ракетного обстрілу. Президент Володимир Зеленський назвав це актом «російського терору» і запевнив, що причетні «понесуть відповідальність».

Близько 60 людей наразі постраждали через ракетний удар армії РФ по житловому будинку у Дніпрі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Раніше повідомлялося про приблизно 40 постраждалих.

«Вже майже 60 поранених через влучання російської ракети у дніпровську багатоповерхівку. 12 з них – діти. Рятувальна операція триває», – повідомив він у Telegram.

За останніми даними, загинуло п’ятеро людей. Влада побоюється, що число жертв може зрости, адже рятувальні роботи тривають.

Військові повідомили, що по будинку в Дніпрі російські війська вдарили крилатою ракетою Х-22 із бомбардувальника Ту-22м3.