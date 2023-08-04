СБУ встановила, що Росія хоче використати «вагнерівців» для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України

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Служба безпеки України здобула розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації «під чужим прапором» на стратегічному об’єкті білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі.

За наявними даними, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових зс рф та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію білорусі під виглядом «вагнерівців».

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Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе «українських диверсантів». У скоєному рф планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави.

Інформацію про запланований у білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема, зі свідчень військовослужбовця зс рф, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку.

Також кіберфахівці СБУ відновили та проаналізували інформацію на мобільному телефоні полоненого рашиста.

Серед іншого встановлено, що раніше він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на півдні України, а нещодавно йому дали вказівку передислокуватися до білорусі як учасник приватної військової компанії «Вагнер».

Уже на етапі зміни місця служби російський військовий отримав інформацію про «спеціальну місію» на Мозирському НПЗ. У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену переписку з іншими виконавцями, знімки об’єкта та окрему інформацію щодо операції.

Служба безпеки застерігає армію білорусі від участі у повномасштабній війні проти України. Кожен загарбник, який перетне кордон нашої держави, буде знищений нашими Силами безпеки та оборони.

Служба безпеки України

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