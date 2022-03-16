Окупанти обстріляли басейн в Маріуполі: під завалами знаходяться вагітні, та жінки з дітьми

Російські окупанти нанесли ракетний удар по басейну “Нептун” у Маріуполі. Під завалами знаходяться вагітні жінки та жінки з дітьми.

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко, пише УНН.

“Ці покидьки прагнуть фізично знищити Маріуполь і маріупольців, які давно вже стали символом нашого опору. Сьогодні вони завдали авіаудару по Драмтеатру і басейну “Нептун”, — написав Кириленко.

Він додав, що наразі під завалами басейну перебувають серед інших, вагітні жінки та жінки з дітьми. Зараз неможливо встановити кількість жертв цих обстрілів.