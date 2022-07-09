Окупанти обстріляли громаду на Сумщині: випустили 12 ракет з літаків та понад 20 з РЗСВ

Від ранку під обстрілами були 4 громади області, наразі відомо про 5 поранених місцевих жителів.

На Сумщині окупанти обстріляли ввечері Шалигніську громаду: випустили 12 ракет з літаків та 24 — з реактивних систем залпового вогню (РЗСВ).

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він зазначив, у Шалигінській громаді ще опівдні було 6 вибухів — росіяни стріляли із РСЗВ.

«У той же часовий проміжок було випущено 2 ракети з літака, який не перетинав державний кордон. Ввечері, о пів на сьому росіяни так само випустили ще 12 ракет. Після цього відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню, 24 приходи», — поінформував Живицький.

Також опівдні на околицях двох населених пунктів Хотінської громади росіяни відкрили мінометний вогонь. Наразі відомо, що троє людей поранені.

«Ближче до першої години дня росіяни випустили 6 мін з мінометів по Есманьській громаді. А о другій годині ще 4. Ближче до пів на третю — ще 7 мінометних приходів», — повідомив голова ОВА.

Крім того, Живицький нагадав, що вранці російські окупнати обстріляли ракетами з гелікоптера Миропільську громаду. Внаслідок цього поранені двоє людей. // УНІАН