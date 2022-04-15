Окупанти обстріляли мирне село у Запорізькій області: є жертва та поранені

Російські окупанти обстріляли з артилерії місто Василівка у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення.

Про це інформує Запорізька ОДА, пише УНН.

Обстріл здійснили з позицій збройних сил російської федерації, які, ймовірно, розташовані в смт. Михайлівка та с. Орлянське.

Пошкоджено кілька жилих будинків у центрі міста та приватний сектор (так звана “колхозка”), знищено продуктовий магазин та пошкоджено депо на залізничній станції “Таврійськ”. Внаслідок російського обстрілу 1 людина загинула, а 5 отримали поранення.

Також, за наявною інформацією, представник ЗС рф планує 15 квітня відправити ЗМІ окупаційних військ на територію Василівки, аби створювати для федерального телебачення російської федерації пропагандистських матеріали, що повинні дискредитувати ЗС України.