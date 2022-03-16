Окупанти обстріляли мирні квартали Бердичева

Ракетний обстріл прийшовся по одному з мікрорайонів райцентру. Є відомості про травмованих людей. Поліцейські з’ясовують обставини.

На світанку 16 березня стало відомо про ворожий авіаобстріл у м. Бердичеві. Наразі до поліції надійшла інформація про двох травмованих людей і пошкодження будівель.

Поліцейські Бердичівського райвідділу працюють на місці події, фіксуючи обставини та наслідки ракетного удару.

Відділ комунікації поліції Житомирської області