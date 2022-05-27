Чернігівська прокуратура повідомила про підозру двом рашистам, які знущалися з мирних жителів

Підозрювані поселилися в будинку, де проживала сім’я — неповнолітня дівчина, її брат та бабуся.

Чернігівська прокуратура повідомила про підозру двом російським окупантам, які жорстоко поводилися з жителями одного з сіл Чернігівського району.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури.

Загарбники в березні оселилися в будинку одного з окупованих сіл. Тут мешкала неповнолітня дівчина, її брат та бабуся.

«Один з військовослужбовців – командир підрозділу, неодноразово намагався зґвалтувати 16-річну дівчину, застосовуючи до неї фізичне та психологічне насильство. З метою подолання опору бив її по голові зброєю та душив. Погрожував вбити її рідню і віддати потерпілу для згвалтування іншим військовослужбовцям РФ», — розповіли в прокуратурі.