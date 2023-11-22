Більшість українців бажають звільнення усіх поліцейських, які працювали в окупації на загарбників

Більшість громадян України виступають за звільнення усіх працівників поліції, які працювали на окупованих територіях, і натомість дозволити працювати рятувальникам, окрім колаборантів.

Про це свідчать результати опитування “Реінтеграція та соціальна згуртованість”, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” на замовлення ГО “Школа політичної аналітики” у період 10-14 жовтня і презентованого в Укрінформі.

Згідно з результатами опитування, 55% респондентів вважають, що після деокупації усі працівники поліції, які працювали на окупованих територіях, мають бути звільнені. 14% опитаних дотримуються думки, що слід звільнити тих працівників поліції, які були залучені до політичних справ, навіть якщо їхні дії не підлягають кримінальній відповідальності, а 28% вважають, що потрібно дозволити їм працювати, а звільнити лише тих, хто має нести особисто кримінальну відповідальність за колабораціонізм. 1% респондентів відповіли, що не варто нікого звільняти і 1% не змогли відповісти на питання.

Водночас на питання, що робити з рятувальниками, які працювали в службі з надзвичайних ситуацій на окупованих територіях, 63% респондентів виступають за те, щоб дозволити їм працювати, а звільнити лише тих, хто звинувачується у колабораціонізмі. 19% вважають, що треба звільнити тих рятувальників, які були залучені до політичної діяльності, навіть якщо їхні дії не підлягають кримінальній відповідальності, і лише 5% підтримують думку про звільнення усіх рятувальників без виключення. Натомість 11% висловилися за те, щоб нікого з них не звільняти.

Як зазначив на презентації директор Школи політичної аналітики НаУКМА Максим Яковлев, опитування показало, що серед населення є певний специфічний розподіл до ставлення до працівників поліції і рятувальників. За його словами, у регіональному розподілі опитування засвідчує, що звільнення усіх працівників поліції без винятків підтримують представники усіх регіонів – 59% на Донбасі, 55% – на заході і 51% у Києві.

Якщо взяти вікову категорію респондентів, то Яковлев зауважив, що найменш суворими, так би мовити, є люди віком 18-29 років (41% підтримують звільнення усіх поліцейських), а найбільш категоричними є люди 40-49 років (64% виступають за звільнення).

У питанні про рятувальників немає великого розриву у думках стосовно звільнення цієї категорії працівників у регіональному вимірі. Тут дані коливаються на рівні 5-7% у різних регіонах, розповів Яковлев.

Як розповіли організатори опитування, аудиторією, яка взяла участь в опитуванні, є населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та сходу України, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, типом поселення. Загалом було опитань 2000 респондентів методом СATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.