Трамп заявив, що утримуваних ХАМАСом ізраїльських заручників звільнять… аж в понеділок-вівторок. Ну, хоч не «через два тижні»

Президент США Дональд Трамп заявив, що ізраїльські заручники, яких утримує ХАМАС, а також тіла загиблих полонених мають бути повернуті додому «у понеділок-вівторок».

Про це він сказав у четвер, 9 жовтня, під час засідання кабінету в Білому домі, передає Укрінформ.

«Ми домоглися (гарантій – ред.) звільнення всіх заручників, що залишилися, і вони мають бути звільнені в понеділок чи вівторок», – заявив Трамп.

Водночас, він зазначив, що повернення заручників – це складний процес: «Я б не хотів розповідати вам, що потрібно зробити, щоби повернути їх». Однак він запевнив, що люди будуть визволені «у понеділок чи вівторок», і це, за його словами, стане «днем радості».

Водночас Трамп підтвердив намір відправитися на Близький Схід, про що він вперше заявив у середу, 8 жовтня.

«Ми працюємо над часовими рамками, точним часом. Ми поїдемо до Єгипту, де у нас буде підписання, додаткове підписання (угоди – ред.)», – зазначив глава Білого дому.

У цьому контексті він висловив позитивну оцінку зусиллям інших країн, зокрема Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ, додавши, що вони об’єдналися – «це є дивовижним».

Трамп також висловив переконання, що домовленість, досягнута в Єгипті минулої ночі, є «проривом». У цьому контексті він назвав це «завершенням війни в Газі» та початком «тривалого» й «вічного» миру на Близькому Сході.