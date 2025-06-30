Вибухи у Донецьку: окуповане місто атакували ракети (відео)

Ввечері 30 червня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. “Прильоти” підтверджують російські “воєнкори” та російські Тelegram-канали. Водночас пропагандистське агентство ТАСС пише, що, попередньо, працювала ППО.

Також повідомляється про пожежу на торгових рядах на ринку “Сокіл”, пише ZN.UA.

За попередньою інформацією, удари були завдані по залізничному вокзалу та виробничим цехам металургійного заводу ракетами Storm Shadow, або ПКР Р-360 «Нептун». За іншими даними, влучання сталося в штаб 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

“Ювелірна робота по росіянах в тимчасово окупованому Донецьку. Там дуже жирно”, – прокоментував інформацію керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.