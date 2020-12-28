Окупанти обстріляли позиції ОС під Чермаликом, поранено військового
Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників поблизу Чермалика на Донеччині.
Інцидент стався в понеділок, 28 грудня, близько 10 години.
“Російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Чермалик”, – повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
Зазначається, що один військовослужбовець отримав поранення.
Військовослужбовця доставили до медичного закладу та оперативно надали кваліфіковану допомогу лікарів.