Окупанти обстріляли позиції ОС під Чермаликом, поранено військового

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників поблизу Чермалика на Донеччині.

Інцидент стався в понеділок, 28 грудня, близько 10 години.

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“Російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Чермалик”, – повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Зазначається, що один військовослужбовець отримав поранення.

Військовослужбовця доставили до медичного закладу та оперативно надали кваліфіковану допомогу лікарів.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
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