Під Брянськом «впали» 2 російські винищувачі та 2 гелікоптери

Спецслужби перевіряли інформацію про падіння “пташок”.

“День потрощеної авіації” в Росії продовжується. Офіційно підтвердили падіння гелікоптера Мі-8, а також винищувача-бомбардувальника Су-34. Втім, зникли ще дві “пташки”.

Як повідомляє Телеграм-канал “База“, спецслужби шукають ще один гелікоптер Мі-8, а також ще один літак – Су-34 або Су-25. Вони наразі зникли.

“Спецслужби також перевіряють інформацію ще про один збитий гелікоптер Мі-8. За попередньою інформацією, він міг упасти у Стародубському районі Брянської області. Таким чином всього могло зазнати краху 2 вертольоти та 2 літаки”, – зазначає канал.

Проект “ВЧК-ОГПУ” з посиланням на джерело заявив, що знищено два російські літак та два гелікоптери.

“Ударний Су 34 та винищувач супроводу Су-35 завдавали ударів (по Україні – УНІАН). Після повернення були збиті. Дві вертушки Мі-8 МШТ – це пошукова рятувальна служба. Також були збиті”, – пише канал.

УНІАН