Окупанти обстріляли з «градів» село на Луганщині, відомо про 2 загиблих дітей

Російські загарбники обстріляли село Привілля на Луганщині. Наразі відомо про двох загиблих неповнолітніх.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«По обіді орки з «градів» обстріляли житловий сектор Привілля. Снаряди поприлітали в будинки. Після обстрілу група швидкого реагування «Луганськ-1″ вирушила містом в пошуках можливих жертв. На одній з вулиць у дворі виявили два трупи неповнолітніх. Хлопчиків 11 та 14 років знайшли без ознак життя», — розповів Гайдай.

За його словами, отримали поранення ще дві дівчинки віком 8 та 12 років, а також 69-річна жінка.

«На місці досі працюють поліцейські, жертв може бути більше», — наголосив очільник Луганщини. // LB.ua