Окупанти обстрілюють Суми — мер підтвердив інформацію про вибухи в місті

Мешканців закликали не залишати укриття.

Міський голова міста Суми Олександр Лисенко підтвердив інформацію про вибухи в обласному центрі.

Про це він написав у Facebook.

“У Сумах лунають вибухи! Перебувайте в укриттях!”, – йдеться у повідомленні. // LB.ua

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