Британські літаки захищають українські кораблі від нападу РФ у Чорному морі

Літаки Королівських ВПС захищають вантажні судна, що перевозять зерно з України, від атак Росії.

Про це заявили на Даунінг-стріт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Зазначається, що останніми тижнями британська авіація патрулює Чорне море, щоб утримати Росію від нанесення ударів по цивільних суднах.

Міністерство оборони Британії активізувало свою діяльність у цьому регіоні після того, як у липні РФ почала атакувати зернову інфраструктуру України.

Це сталося після виходу Кремля із “зернової угоди”, яка дозволяла Україні експортувати зерно зі своїх чорноморських портів.

Що конкретно заявили на Даунінг-стріт

“Ми використовуватимемо нашу розвідку, спостереження і рекогносцировку для спостереження за діяльністю Росії в Чорному морі”, – йдеться в заяві.

За їхніми словами, в рамках цих операцій зі спостереження літаки ВПС Великої Британії здійснюють польоти над цим районом, щоб утримати Росію від нанесення незаконних ударів по цивільних суднах під час перевезення зерна.

Про це стало відомо після того, як уряд оголосив, що в листопаді Велика Британія проведе міжнародний саміт з продовольчої безпеки, “щоб вирішити причини відсутності продовольчої безпеки та недоїдання”.

G20 працюватиме разом проти російського диктатора Володимира Путіна

Очікується, що це питання обговорюватимуть на саміті G20 у Делі, на якому цими вихідними візьме участь прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак.

“Вкотре Володимиру Путіну не вдається показати своє обличчя на G20. Він є архітектором свого власного дипломатичного вигнання, ізолюючи себе у своєму президентському палаці та блокуючи критику і реальність”, – сказав глава британського уряду.

“Зернова угода”

У липні Росія заявила, що виходить із зернової угоди, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси протягом року. У серпні Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган приїжджав до Володимира Путіна 4 вересня з метою відновити зернову угоду. Переговори закінчились невдачею.