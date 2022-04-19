Окупанти пішли в наступ у Харківській, Луганській та Донецькій областях

Російська армія пішла у наступ в Харківській, Луганській та Донецькій областях. Окупанти штурмують українську оборону.

Про це на брифінгу в Медіа-центрі Україна повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.

Мотузяник повідомив, що збройні сили рф активізували наступальні дії на сході України. Основна мета — встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованою територію АР Крим.

«На Донецькому та Таврійському напрямках за підтримки бомбардувальної авіації російська армія проводить наступальні дії уздовж усієї лінії бойового зіткнення. Основні зусилля противник зосередив на прориві оборони українських військ. Зокрема, в Луганській області – на рубежі Кремінна-Терни, Рубіжне-Попасна, а у Донецькій – в напрямку Старомлинівка-Шевченкове», — сказав Мотузяник.

За його словами, на напрямку Ізюм–Барвінкове ворог активізував повітряну розвідку із застосуванням БпЛА, веде наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець на напрямках Андріївка-Заводи, Бражківка-Дмитрівка, Сулигівка-Дібрівне.

«До Харківської області окупанти також перекидають додаткові зенітно-ракетні дивізіони ЗРК «Тор». У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області для прикриття основних пунктів управління та тилових районів розгорнуто зенітно-ракетні дивізіони ЗРС С-400 та С-300″, — повідомив він.