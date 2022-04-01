Окупанти приїхали в Україну вбивати та нищити (аудіо)

Тому навіть часткове відведення військ їхні промиті пропагандою мізки сприймають, як ганьбу.

Вони не очікували такого спротиву від України і підтверджують, що російська влада приховує дані про загиблих.

СБУ перехопила розмову загарбника зі своїм родичем. Чоловікам соромно за відступ з Чернігівської та Київської областей – вважають це зрадою «российской армии», бо теперь «все нам в спину плевать будут». Розуміють, що свої вже їх вважають «лохами», які «обос*лись».

Між собою визнають, що «сильні війська та озброєння Росії» були лише рекламним роликом, а насправді все інакше: «А че у нас вооружение такое? Или все это пи*дежь? Беспонтовое всё? Й*б твою мать, это РЕКЛАМА, походу, больше была».

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Шкода, що окупантам соромно лише за власні поразки, але не перед мирними людьми, яких нещадно вбивають. Їхні настрої – доволі показові.

Тому тримаємо стрій! Зараз не час розслаблятися!

На кожного загарбника обов’язково чекатиме покарання!

СБУ