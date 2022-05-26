Мешканець Хмельницького передавав інформацію представнику ФСБ РФ про місця розташування військових об’єктів

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю м. Хмельницького у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).



За даними слідства, у березні-травні 2022 року громадянин в умовах воєнного стану добровільно погодився допомагати окупантам. Чоловік через один із месенджерів передавав представнику ФСБ РФ інформацію щодо розташування військових об’єктів, а також власноручно виконану рукописну схему плану наступу збройних сил РФ на м. Хмельницький, та найвигідніший маршрут їх руху при здійсненні наступу на місто.

На даний час вирішується питання щодо обрання зраднику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Управління СБУ у Хмельницькій області.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури