Хакери зламали російську базу даних «Діти Донбасу» й установили колаборантів, причетних до викрадення дітей із Маріуполя

Published

Українська влада вже ідентифікувала понад 19 тисяч примусово переміщених хлопців і дівчат.

Сім років тому була створена база для усиновлення дітей із тимчасово-окупованих територій «Діти Донбасу». У базі є інформація про всиновлених дітей, потенційних опікунів та кандидатів на батьківство. А також списки дітей, яких незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій. Цю базу зламали українські хакери KibOrg.

Хакери зламали російську базу даних "Діти Донбасу" й установили колаборантів, причетних до викрадення дітей із Маріуполя

Фото: Центр нацспротиву

Про це пише Радіо Свобода.

Хакери KibOrg також отримали доступ до листувань ставлеників окупаційних сил та встановили раніше невідомі імена причетних до вивезення українських дітей з Маріуполя.

За даними хакерів, на кожну українську дитину представники окупаційних закладів складають анкету з даними про місце її перебування, номер, серію свідоцтва про народження, зріст, колір очей, волосся і навіть – особливості характеру, захворювання та фотографії. Також туди вносять інформацію про родичів.

Доступ до ресурсу «Діти Донбасу» мають лише окремі спеціалісти, яких призначає очільниця «Державної служби у справах сім’ї та дітей» так званої «ДНР» Світлана Майборода.

Як росіяни депортують дітей, аби потім вони воювали проти України

Також на ресурсі «Діти Донбасу» є скани та фотографії документів зі списками дітей, яких вже внесли до загальноросійської бази даних. У березні 2023 року російська омбудсменка Марія Львова-Бєлова заявила, що окупована частина Донецької області першою з анексованих регіонів долучиться до державного федерального банку даних про дітей. Основною функцією банку є зберігання, обробка інформації про дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт, а також дані про російські сім’ї, які хочуть взяти дітей на виховання.

Хакери знайшли щонайменше чотири списки українських дітей, яких викрали і вже поставили на облік. Загалом це 293 дитини – серед них і ті, кого вивезли до початку великої війни. Їх переміщували до Московської, Самарської, Ростовської, Курської, Кіровської та інших областей і Республіки Башкортостан.

У листуваннях, отриманих KibOrg, російські посадовці просили своїх ставлеників на окупованих територіях України надати документи щодо частини дітей, які були депортовані без необхідних документів. Зокрема, листи надсилала заступниця директора Департаменту державної політики у сфері захисту прав дітей РФ Анастасія Аккуратова.

Окупаційні сили також депортували до Росії дітей з українських шкіл-інтернатів і соціальних центрів. За інформацією KibOrg, їх вивезли у Брянську, Орловську, Тверську, Ростовську області, а також Москву.

Увагу хакерів привернув лист із темою «Ізраїль», який надсилали Костянтину Іващенку – депутату Маріупольської міськради від забороненої «ОПЗЖ» та екс-меру Маріуполя, призначеного окупаційною владою.

Адресатом був так званий «Ізраїльський антинацистський фронт», який просив надіслати фото загиблих дітей у період з 2021 по 2022 роки для акції «Алея Ангелів».

Як вдалося з’ясувати хакерам, організація займається просуванням антиукраїнських наративів в Ізраїлі. Її прихильники записують відео із запереченням російської агресії в Україні, влаштовують мітинги на підтримку так званої «спеціальної військової операції», закликають владу не надавати українським захисникам зброю.

Представники «Ізраїльського антинацистського фронту» відвідували окуповану Луганщину, щоб підтримати російських військових – привозили їм медичне обладнання, антидронову рушницю, тепловізори. Кошти на це начебто надавали небайдужі ізраїльтяни – хоча хакери припускають, що що цей рух може фінансуватися із російського бюджету.

Причетним до депортації українських дітей KibOrg називають наступника Іващенка Олега Моргуна, який співпрацює з окупантами з 2015 року і має тісні стосунки з очільником так званої «ДНР» Денисом Пушиліним та російською ФСБ. А також подають прізвища працівників п’яти районних відділів, які мали доступ до бази даних і долучилися до викрадення.

Депортація українських дітей стала причиною для видачі 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової та, власне, самого Володимира Путіна.

За даними порталу «Діти війни», українській владі вдалося повернути 386 дітей та ідентифікувати більше 19 тисяч примусово переміщених хлопців і дівчат. Хоча цифра депортованих дітей з тимчасово окупованих територій може бути значно більшою, зазначають правозахисники. // LB.ua

Like

Tags:

You may also like...