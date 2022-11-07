Рашисти знищили ракетами С300 школу і склад з зерном у деокупованому селі на Херсонщині
Також було пошкоджено приміщення будинку культури.
Російські окупаційні війська вкотре обстріляли деокуповане село Золота Балка на Херсонщині. Цього разу випустили ракети по складу зі зерном.
Про це повідомили на Facebook-сторінці оперативного угруповання військ Кривий Ріг.
За інформацією військових, окупанти вдарили по складі ракетами С300. Також влучили у школу, її зруйновано повністю. Отримав руйнування і будинок культури.
Ворог не тільки навмисно б’є по навчальних закладах, намагаючись вплинути на рівень освіти в Україні, він ціленаправлено нищить останні запаси зерна українців. Ми пам’ятаємо, як росіяни крали й вивозили зерно з окупованих територій влітку в сторону Криму, тепер те, все що не встигли вивезти, вони намагаються знищити, чим спричинити економічну кризу в країні.”, – наголосили військові.
Нагадаємо, росіяни підірвали вишки мобільного зв’язку українських операторів у щонайменше двох селах на Херсонщині, а також планують продовжити комендантську годину, щоб приховано підтягнути нові сили на правий берег.
Крім цього, загарбники примусово вивозять з інтернатів та пансіонатів області пацієнтів і заселяють туди своїх військових. // LB.ua