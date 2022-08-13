Здавала співробітнику ФСБ РФ місця дислокації українських військових – мешканці столиці повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури мешканці столиці повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації щодо розташування об’єктів ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана здійснювала фото- та відеозйомку об’єктів, на яких розміщувалися підрозділи Збройних Сил України на території Києва та Київської області. Цю інформацію вона передавала співробітнику ФСБ РФ. Отримані дані ворог використовував для координації дій військових РФ щодо корегування нанесення ними ракетних та авіаційних ударів по цих об’єктах.

Затримано громадянку безпосередньо під час зйомки військової частини. За результатами обшуків виявлено і вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюються слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу управління контррозвідки ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура