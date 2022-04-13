Окупанти продовжують обстрілювати Харків: за день 4 загиблих, 10 поранених

Внаслідок обстрілів Харкова у середу загинули 4 мирних жителів, 10 поранені.

«За даними слідства, 13 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли житлові будинки у Немишлянському районі м. Харкова. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло. Чотирьох мирних мешканців поранено, наймолодшому – 17 років, найстаршому – 75. Пошкоджено помешкання та автівки людей», повідомила Харківська обласна прокуратура.

Пізніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що у середу росіяни наносили інтенсивні удари в Харкові на Північній Салтівці, 602-му мікрорайоні, ХТЗ, селищі Жуковського. «На жаль, внаслідок обстрілів за день загинули 4 мирних жителів та 10 поранених«, — сказав він.

Раніше в середу Департамент цивільного захисту Харківської області просив жителів протягом усього дня перебувати в укриттях і не виходити на вулицю через безперервні обстріли росіян. // УП