Окупанти системно атакують газові об’єкти на лінії зіткнення
Голова «Нафтогазу» вважає дії бойовиків навмисними.
Окупанти системно атакують об’єкти газової інфраструктури на лінії зіткнення.
Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко, передає «Інтерфакс-Україна».
«Це військова ескалація, що триває на лінії зіткнення, фактично на лінії фронту, який розв’язала Російська Федерація проти України. Ми бачимо атаки, обстріли наших об’єктів газової інфраструктури. В цьому є певна системність», — сказав Вітренко на брифінгу.
Як приклад він навів обстріл установки з підготовки газу в Луганській області, внаслідок чого без газу залишилися 200 будинків.
«Було шість влучень мін і осколків, це — спрямована атака», — зазначив глава «Нафтогазу».
Вітренко також роповів про численні пошкодження внаслідок обстрілів газопроводів низького тиску в Донецькій області, а також пошкодження внаслідок артилерійських обстрілів розподільного газопроводу «Луганськсказу», одним з акціонерів якого є «Нафтогаз».
«Унаслідок його пошкодження без газу залишилися 96 будинків і 70 квартир», — зазначив Вітренко.
За його словами, зараз, де це можливо, тривають відновлювальні роботи і робиться все для того, щоб повернути газ жителям.
Нагадаємо, учора через обстріл бойовиків було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію, яка розташована в «сірій зоні». В результаті без води залишилося понад 29 тисяч людей.
Раніше ГУР Міноборони оприлюднила список обʼєктів у ОРДЛО, де окупанти можуть влаштувати підрив. // LB.ua