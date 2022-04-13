Окупанти вигадали фейк ще безглуздіший, ніж про українських птахів-вбивць

Раніше ворожі ЗМІ поширювали фейк про те, що в таємних лабораторіях Пентагону на території України роками розроблялася біологічна зброя.

У російських ЗМІ викрадені у херсонських аграріїв дрони видають за хімічну зброю.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

«В останні години в російських медіа поширюється інформація про те, що в Херсонській області вони знайшли бойові дрони української армії, за допомогою яких нібито розпилюють хімічну зброю. Так от, хочу всім повідомити, щоб всі розуміли: росіяни віджали ці дрони в одного з великих сільськогосподарських підприємств. Ці дрони є високотехнологічними засобами сільського господарства, які використовують для розпилення засобів захисту рослин», — сказав Днесенко.

За його словами, це свідчить про те, що в Росії не мають таких аграрних технологій, «адже вони не знають, що це таке». // УНІАН