Окупанти вигадали фейк ще безглуздіший, ніж про українських птахів-вбивць
Раніше ворожі ЗМІ поширювали фейк про те, що в таємних лабораторіях Пентагону на території України роками розроблялася біологічна зброя.
У російських ЗМІ викрадені у херсонських аграріїв дрони видають за хімічну зброю.
Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
«В останні години в російських медіа поширюється інформація про те, що в Херсонській області вони знайшли бойові дрони української армії, за допомогою яких нібито розпилюють хімічну зброю. Так от, хочу всім повідомити, щоб всі розуміли: росіяни віджали ці дрони в одного з великих сільськогосподарських підприємств. Ці дрони є високотехнологічними засобами сільського господарства, які використовують для розпилення засобів захисту рослин», — сказав Днесенко.
За його словами, це свідчить про те, що в Росії не мають таких аграрних технологій, «адже вони не знають, що це таке». // УНІАНTweet