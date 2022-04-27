Окупанти вночі обстріляли Харківщину: троє загиблих та 15 поранених

Російські окупанти вночі обстріляли житлові райони Харкова. Внаслідок обстрілів загинуло троє людей загинули, 15 дістали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

“Росіяни продовжують наносити артилерійські, мінометні удари по житлових районах Харкова та області. У Харкові цієї ночі було кілька влучань у житлові будинки Київського району, зокрема в 9-поверхівку, протягом доби влучали в будівлі Салтівки, Північної Салтівки, Олексіївки. Тривали обстріли у Золочеві, Дергачах, Чугуєві. Загалом у Харкові та районах області 15 поранених, 3 загиблих”, – повідомив Синєгубов.

Наразі активні бої тривають в Ізюмському напрямку. Зокрема, у соцмережах поширювали інформацію про нібито скидання фосфорних бомб. Штаб оборони Харкова таку інформацію не підтверджує. Прольотів авіації та БПЛА противника над Харковом також не зафіксовано.

Влада аткивно працює над відновленням критичної інфраструктури. Уряд погодив спрямування коштів для проведення робіт у спіпраці із територіальними громадами.

Як повідомлялося, 26 квітня 2022 року приблизно о 12:00 російські військовослужбовці обстріляли Московський район міста Харкова.

Внаслідок обстрілу загинуло двоє жінок та чоловік. Ще четверо мирних мешканців отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі.