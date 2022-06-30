Окупанти вночі поспіхом залишили острів Зміїний — ОК «Південь»

Росіяни вночі поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, залишили острів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні ОК «Південь», пише УНН.

«Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів», — сказано у повідомленні.

Як зазначається, наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи.

Остаточні результати операції дорозвідуються.