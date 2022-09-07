Столична прокуратура передала в АРМА понад 50 білоруських вагонів-цистерн

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури в управління АРМА передано 51 залізничні вагони-цистерни, які були ввезені на територію України з Республіки Білорусь напередодні війни та мали забезпечувати потреби російської армії у перші дні агресії.

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України білоруські компанії уклали з українськими фірмами контракти на поставку з Республіки Білорусь дизельного палива у вагонах-цистернах.

Вказане паливо призначалося для заправки військової техніки російської армії після її вторгнення через північні кордони нашої країни.

23 лютого вагони-цистерни перетнули українсько-білоруський кордон. А вже 26 лютого ешелон з паливом для колон російських військ, який прибув на залізничну станції «Низківка», був знищений українською артилерією.

У квітні 2022 року в межах розпочатого кримінального провадження слідчі провели огляд місця події та вилучили придатні до використання вагони-цистерни у кількості 51 од.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва на вказане майно накладено арешт.

З метою забезпечення належного збереження, підтримання стану арештованого майна та уникнення негативних наслідків, прокурором у кримінальному провадженні подано клопотання про передачу вагонів-цистерн в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

За результатами судового розгляду, клопотання прокурора задоволено повністю та прийнято рішення про передачу цього майна в управління АРМА.

Київська міська прокуратура