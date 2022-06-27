Окупанти вранці обстріляли Миколаївщину: зруйновано дитячий садок та будинки

Вранці російські окупанти обстріляли смт Березнегувате та Широківську громаду Миколаївської області – зруйновано дитячий садок та житлові будинки.

Про це повідомляється у зведенні ОВА, пише УНН.

«Миколаївщина: сьогодні зранку – обстріли смт Березнегувате Баштанського району, в результаті чого пошкоджено житлові будинки. Інформація щодо потерпілих уточнюється», – ідеться у повідомленні.

Також приблизно о 04:30 було обстріляно Широківську громаду Баштанського району.

«Зруйнований дитячий садочок та житловий будинок, також влучання по дитячому майданчику. Потерпілих немає», – ідеться у повідомленні.

Окрім того, вчора протягом дня обстріляли село Лимани Галицинівської громади Миколаївського району, потерпілих немає.