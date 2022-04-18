Евакуація мирного населення міста вже неможлива.

Російські окупанти взяли під контроль Кремінну Луганської області.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Окупанти взяли під контроль Кремінну! Бої тривають. Евакуація з міста вже неможлива. З Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного людей вивозять. Подбайте про Ваших дітей», — заявив Гайдай.

Напередодні гайдай повідомив, що російські загарбники зайшли в місто Кремінна. Тривали вуличні бої.

Раніше сьогодні Гайдай інформував, що артилерійські обстріли Кремінної тривали упродовж доби 17 квітня та вночі стали частішими та потужнішими. Загорілися сім житлових будинків, господарчих споруд, лісової підстилки.

Крім цього, окупанти завдали удару по спорткомплексу «Олімп» в Кремінній.

«Декілька годин тому снаряди росіян поцілили по місцевих об’єктах спортивної інфраструктури. Зокрема, по нещодавно відбудованому спорткомплексу «Олімп», де зазвичай тренувалися представники олімпійської збірної України. Площа пожежі, за попередніми підрахунками, складає 2 400 кв. м», — написав Гайдай.

Він додав, що рятувальники на місці намагаються локалізувати полум’я, бо поруч розташований лісовий масив. // УНІАН