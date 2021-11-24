Окупанти з мінометів обстріляли прикордонників біля КПВВ «Марʼїнка»

Пошкоджено фортифікаційні споруди, люди не постраждали.

Збройні формування Росії обстріляли позиції прикордонників на блокпосту першого оборонного рубежу «Мар’їнка» Донецької області. Обстріл трапився близько 9 години 24 листопада, повідомили в пресслужбі ДПС України.

«Під час обстрілу противником застосовано міномети калібру 82 мм. Зафіксовано влучання трьох мін в місця несення служби прикордонних нарядів. Завдяки чітким та злагодженим діям прикордонників особовий склад не постраждав, пошкоджено фортифікаційні споруди», – йдеться у повідомленні.

Перший оборонний рубіж «Марʼїнка» розташований на дорожньому коридорі «Донецьк – Курахове». // LB.ua