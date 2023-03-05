У селі на Харківщині російський снаряд вбив у автомобілі чоловіка та жінку (фото)

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 5 березня 2023 року російські військові здійснили артилерійський обстріл села Бударки Вовчанської громади Чугуївського району.

Окупанти влучили в автомобіль, в якому перебувало подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці.

Наразі всі деталі встановлюються.

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура