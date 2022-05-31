Окупанти завдали ракетного удару по Слов’янську: троє загиблих та шестеро поранених (фото)

Пошкоджено школу та сім багатоповерхівок, наразі тривають рятувальні роботи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Щонайменше троє людей загинуло, шестеро поранені в результаті ракетного удару, завданого росіянами вночі по Слов’янську. Постраждала школа та щонайменше сім багатоповерхівок», — написав він.