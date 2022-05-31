Окупанти завдали ракетного удару по Слов’янську: троє загиблих та шестеро поранених (фото)

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Пошкоджено школу та сім багатоповерхівок, наразі тривають рятувальні роботи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Постраждала школа та щонайменше сім багатоповерхівок/ фото facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

фото facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

«Щонайменше троє людей загинуло, шестеро поранені в результаті ракетного удару, завданого росіянами вночі по Слов’янську. Постраждала школа та щонайменше сім багатоповерхівок», — написав він.

фото facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Кириленко додав, що наразі проводяться рятувальні роботи, про точну кількість жертв та постраждалих буде відомо по їх завершенню. // УНІАН
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